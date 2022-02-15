Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, törende, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılının gururla kutlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız"

Gümüşhane'nin çok büyük acılar, cefalar çekilip ciddi sayıda şehit verilerek kurtarıldığını belirten Çimen şunları kaydetti:

"104 yıl önce ecdadımızın vermiş olduğu mücadele sonrası bugün, atalarımızın inanç, cesaret, azim ve kahramanlıklarıyla tarihteki en şanlı destanlardan birinin yazıldığı gündür. Aziz milletimiz ve kahraman ordumuz, vatan ve millet aşkıyla yurdun her yerinde baş gösteren açlığa, yokluğa, cephanesizliğe ve her türlü imkansızlığa rağmen direnerek bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen vatanımızı bizlere miras bırakmıştır. Bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız."

Törende Gümüşhaneli gaziler adına Gazi Kaanoğlu Vali Vekili Mustafa Pala'ya Türk bayrağı, Celil Tanguroğlu Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarını, Fehim Aysel ise İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kemal Erbay'a yurt toprağı takdim etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhubaşkanı Erdoğan tebrik mesajı gönderdi

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunması ve düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.