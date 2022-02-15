Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Zonguldak'ta her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta 528,41, 29 Ocak-4 Şubat'ta 908,65 olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, vaka sayısının her yerde olduğu gibi Zonguldak'ta da arttığını ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarının eskisi gibi çok olmadığını söyledi.

"Hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız"

Aşının etkisinin çok belirleyici olduğunu vurgulayan Güner, "Hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız ya da aşısını tamamlamamış, hatırlatma dozunu yapmamış kişilerden oluşuyor. Kentte vaka sayılarının yavaş yavaş düşmesini bekliyoruz" dedi.

Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Aşılamada ülke genelinde iyi bir sıradayız, bu iyi bir şey. Ama artık çift doz da yetmiyor, üçüncü doz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

