Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda Siirt'te Valilik öncülüğünde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.