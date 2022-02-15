Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden Hayrettin B. (86) ile eşi Mahigül B'nin (50) evinden ziynet eşyası, para çalıp çifti bıçakladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince 11 Şubat'ta gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Muhammet Ali İ, emniyetteki sorgusunda, babasının kredi kartıyla 14 bin lira harcadığını, borcu kapatmak için hırsızlık yaptığını, arkadaşlarıyla girdikleri evde ev sahibi çiftle karşılaştıklarında ise paniklediklerini ve pişman olduğunu anlattığı öğrenildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen Ercan Ç, (20), Serdar S. (19) ve Muhammet Ali İ. (17) tutuklandı.