Malatya'da 5 bin afet konutu ocakta sahiplerine teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli, depremlerden etkilenen Malatya'da, TOKİ tarafından yapılan afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede sağlam zemine radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek 13 bin 975 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutların ilk etabı olan 5 bin konutun, yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni yılın ilk günlerinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor.

İkizce, Orduzu ve Gelinciktepe mahalleleri bölgeleri ile Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerinde hızla yükselen konutların dış cephe çalışmaları tamamlandı.

Doğal gaz bağlantıları, asfaltlama ve çevre düzenleme işlemleri de devam eden konutların, iç tefrişatlarının da yıl sonuna kadar tamamlanıp, oturulabilir duruma geleceği bildirildi. Kent genelinde depremden etkilenenler için TOKİ tarafından 70 bin konutun yanı sıra 25 bin de köy evi yapılacak.