Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2023 11:10

Malatya'da 5 bin afet konutu ocakta sahiplerine teslim edilecek

Depremden etkilenen Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen afet konutlarından 5 bininin, ocak ayında depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Malatya'da 5 bin afet konutu ocakta sahiplerine teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli, depremlerden etkilenen Malatya'da, TOKİ tarafından yapılan afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede sağlam zemine radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek 13 bin 975 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutların ilk etabı olan 5 bin konutun, yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni yılın ilk günlerinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor.

İkizce, Orduzu ve Gelinciktepe mahalleleri bölgeleri ile Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerinde hızla yükselen konutların dış cephe çalışmaları tamamlandı.

Doğal gaz bağlantıları, asfaltlama ve çevre düzenleme işlemleri de devam eden konutların, iç tefrişatlarının da yıl sonuna kadar tamamlanıp, oturulabilir duruma geleceği bildirildi. Kent genelinde depremden etkilenenler için TOKİ tarafından 70 bin konutun yanı sıra 25 bin de köy evi yapılacak.

ETİKETLER
Deprem Malatya
Sıradaki Haber
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanede 98 yıl sonra ilk sema
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Ticaret Bakanı Bolat'tan indirim çağrısı
11:44
Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz
11:38
İran, 2020'de düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini savundu
11:38
Hindistan'da, maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
11:33
Meclis, dünyadaki çalışma ve dinlenme sürelerini inceledi
11:34
İsrail ordusu Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladığını duyurdu
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
FOTO FOKUS
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ