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Güncel
AA 10.10.2023 10:51

Tokat'ta devrilip alev alan süt tankerinin sürücüsü öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ta devrilip alev alan süt tankerinin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Mehmet Boğaz (59) yönetimindeki süt tankeri, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Alev alan tırın sürücüsü araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonrası ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayı gören sürücülerden Halil Dursun, gazetecilere, "Karşı şeritte bir anda arabanın bariyerlere yanaştığını gördüm, o anda panik yaptım daha sonra hızlı bir şekilde gaza bastım, kendimi arıza şeridine attım. Araç bariyerleri parçalayarak karşı şeride düştü, koştuk ama yetişemedik bir anda alev aldı." dedi.

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Tokat Trafik Kazası
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