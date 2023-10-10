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Güncel
AA 10.10.2023 10:34

Şehit Teke'nin ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Teke'nin ailesine şehadet haberi verildi
[Fotograf: AA]

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile askeri yetkililer, Teke'nin şehadet haberini, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan annesi Züleyha Mutlu'ya verdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit babası Davut Teke'nin, Toroslar ilçesindeki ikameti de bayraklarla donatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaranan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

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