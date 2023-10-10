Bitlis'te toplanan oyuncaklar Erzurum'daki çocuklara ulaştırılacak

Okulda görevli sosyal bilgiler öğretmeni Ömer Avcil, öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "1 Çocuk, 1 Oyuncak" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren okuldaki öğretmen ve öğrenciler, getirdikleri oyuncakları oluşturdukları kumbarada biriktirdi.

Oyuncaklar, tasnif edilip paketlendikten sonra Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Çavuş köyündeki çocuklara gönderilecek.

Avcil, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çekmek amacıyla sosyal sorumluluk çalışması yürüttüklerini söyledi.

Meslektaşlarının ve öğrencilerin çalışmaya destek verdiğini anlatan Avcil, "Evlerden getirdikleri oyuncakları hazırladığımız oyuncak kumbarasına atıyoruz. Bu oyuncakları önceden belirlediğimiz köydeki çocuklara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Öğrencilerden Enes Yavuz da "Arkadaşlarımızdan büyük destek aldık. Kampanyamız cuma gününe kadar devam edecek. Topladığımız oyuncakları kardeşlerimize göndereceğiz" diye konuştu.