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Güncel
İHA 10.10.2023 10:21

Ağrı'da öğretmenler öğrencilerin başarısı için ev ev geziyor

Ağrı'da, proje kapsamında gönüllü olarak bir araya gelen öğretmenler, öğrencilerin başarısını artırmak için ev ev gezerek aileleri ziyaret ediyor.

Ağrı'da öğretmenler öğrencilerin başarısı için ev ev geziyor
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Bir Çayınızı İçeriz Projesi" kapsamında il genelindeki 9 bin 500 gönüllü öğretmen, öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek, onların eğitim durumları, çalışma koşulları ve aile ortamları hakkında bilgi alıyor.

Ailelerle çay içip sohbet eden öğretmenler, proje sayesinde öğrencilerin akademik başarısı, okula devamı ve veli-okul işbirliğini artırmayı hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin başarısında aile ve çalışma ortamının çok önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin bu ziyaretlerle toplumu, öğrencinin yaşadığı ortamı tanıdığını ve daha iyi empati kurma fırsatı elde ettiğini belirten Kökrek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin aile içerisindeki çalışma koşullarını, ilişkilerini ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor. Sorunların ortadan kaldırılmasıyla öğrencilerin eğitimdeki başarısı da artıyor. Veli ziyaretleriyle velilerin okula ilgisini arttırmayı, veli, öğrenci, okul işbirliğini geliştirmeyi ve akademik başarıyı artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle devamsızlık sorunu olan öğrencilerin, evdeki sorunlarının çözülmesiyle okula gelmeye başladıklarını, proje kapsamında öğrenci velilerinin de eğitim öğretim faaliyetlerine aktif olarak katılmaya başladıklarını görüyoruz."

Kökrek, projenin amacının aile birliğine önem veren, çevreye ve canlılara duyarlı, okumaya değer veren, ülkesine ve milletine faydalı olabilen insanlar yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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