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Güncel
AA 10.10.2023 10:09

Kırşehir'de "cami-engelli" buluşması

Kırşehir'de "cami-engelli" buluşması programı düzenlendi.

Kırşehir'de "cami-engelli" buluşması

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından "cami-engelli" buluşması gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan uzman vaiz Şevket Şimşek, iman ve istikamet üzere yaşarken engellerin olmadığını aktardı.

Hazreti Peygamber ve engelli sahabe hayatlarından örnekler veren Şimşek, engellilere karşı duyarlı ve destek olmanın sadaka olduğunu da vurguladı.

Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programa engelli vatandaşların yanı sıra aileleri katıldı.

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