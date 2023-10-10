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Güncel
AA 10.10.2023 10:22

Kilis'te terör operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kilis'te terör operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, PKK/YPG propagandası yapan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilmişti.

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Kilis DEAŞ PKK/YPG Terörle Mücadele
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