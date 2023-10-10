Kilis'te terör operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, PKK/YPG propagandası yapan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilmişti.