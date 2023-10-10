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Güncel
AA 10.10.2023 10:39

Erzurum'da kural ihlallerine 3 milyon lira ceza kesildi

Erzurum'da polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 708 sürücüye, yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandı.

Erzurum'da kural ihlallerine 3 milyon lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 2-9 Ekim tarihlerinde kentte sürücülere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, il genelinde 207 emniyet kemeri, 382 hatalı park, 647 hız, 482 ışık, 15 şerit ihlali yapan ve 16 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 10 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 148 muayenesiz araç trafikten men edildi.

Ayrıca 139 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 9'una da abart egzozdan işlem yapıldı.

Öte yandan 29 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 614 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarla 2 bin 708 sürücüye toplamda 2 milyon 960 bin 334 lira para cezası kesti.

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