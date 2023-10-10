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Güncel
İHA 10.10.2023 10:50

Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi

Karaman’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri Vali Hakkı Teke Ormanı’nda yapılan yürüyüş ile başladı.

Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ile Türkiye'de topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amacıyla düzenlen Amatör Spor Haftası yürüyüşüne katıldı.

Vali Hakkı Teke Ormanı’nda 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte kurum amirleri ve sporcular da yer aldı.

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından farklı spor dallarında branş tanıtımı yapıldı.

09-15 Ekim 2023 tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası hafta boyunca çeşitli spor branşlarında düzenlenecek etkinlerle devam edecektir.

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