Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 25 çocuk için, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 500 öğrenci hediyeler hazırladı.

“Onlarla birlikte güzel günleri ümit ediyoruz”

Çeşitli hediyelerin bulunduğu paket, balon, pankart ve kendi yazdıkları mektup ile hastane odasının camına gelen öğrenciler, tedavi gören çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Öğrenci büyüklerini, camlarda gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde öğretmen olan Miray Çilek, "Lösemi Çocuklar Haftası nedeniyle küçük kardeşlerimize hediye günü düzenledik. Onları seviyor ve daha güzel günler için bekliyor olacağız. Onlarla birlikte güzel günleri ümit ediyoruz." dedi.