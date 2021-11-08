Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta'da müstakil evde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Isparta Yedişehitler Mahallesi'ndeki müstakil ev, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Yedişehitler Mahallesi 2908. Sokak'ta kullanılmayan evin çatı katında çıkan yangın, bir anda evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer binaya sıçramasını engelledi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmasına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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