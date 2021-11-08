Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berlin Duvarı'nın yıkılışının 32. yıl dönümü
[Fotoğraf: AA]
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden tam 32 yıl geçti.
Almanya’da 13 Ağustos 1961’de yapımına başlanan ve 28 yıl Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni (DDR) ikiye bölen duvar 9 Kasım 1989’da yıkıldı.
Berlin'in çevresinde yaklaşık 155 kilometre uzunluğunda örülen duvar hem iki Almanya’yı hem de dünyayı iki kutuplu sisteme ayırdı.
Berlin'in ortasından geçen duvarın kalıntıları aradan geçen 32 yıla rağmen Bernauer Strasse'deki Açık Hava Duvar Müzesi, Brandenburg Kapısı, Checkpoint Charlie Kontrol Noktası ve East Side Gallery gibi birçok önemli noktada korunuyor ve sergileniyor.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı Almanya
Son Haberler
- 17:38
- 17:39
- 17:39
- 17:37
- 17:26
Sıradaki Haber
Afganistan'daki Maarif Okulları'nda ders zili çaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz