Almanya’da 13 Ağustos 1961’de yapımına başlanan ve 28 yıl Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni (DDR) ikiye bölen duvar 9 Kasım 1989’da yıkıldı.

Berlin'in çevresinde yaklaşık 155 kilometre uzunluğunda örülen duvar hem iki Almanya’yı hem de dünyayı iki kutuplu sisteme ayırdı.

Berlin'in ortasından geçen duvarın kalıntıları aradan geçen 32 yıla rağmen Bernauer Strasse'deki Açık Hava Duvar Müzesi, Brandenburg Kapısı, Checkpoint Charlie Kontrol Noktası ve East Side Gallery gibi birçok önemli noktada korunuyor ve sergileniyor.