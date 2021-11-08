Afganistan'da Taliban rejiminin yönetimi ele almasından kısa süre sonra Afgan Maarif Türk okullarında eğitimler yeniden başladı ve ülkenin dört bir yanında birçok okul yeniden öğretime açıldı.

Kabil'deki okulda yeniden eğitime başlayan öğrenciler TRT Haber ekibini Türkçe selamlayarak, yaşadıkları eğitim sevincini paylaştı.

Ülkede 61 Maarif Okulu bulunuyor

Afganistan'ın farklı vilayetlerindeki 25 kampüste 14'ü Kız Okulu olmak üzere 61 Maarif Okulu bulunuyor.

Afgan Maarif Okulları İdari İşler Müdürü Ahmet Tukur, "6 bin öğrencimiz ve binin üzerinde personelimizle eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu anda Afganistan'da faaliyet gösteren tek uluslararası eğitim ve öğretim kurumu Türk Maarif Vakfıdır..." dedi.

Türkçe dersi de veriliyor

Eğitim dili Darice ve İngilizce olan Afgan Türk Maarif Vakfı okullarında Türkçe dersi de veriliyor.

Afgan veliler ise bu zor günlerde çocuklarının eğitim alabilmesinden memnun.

10 kız okulu da eğitim ve öğretime başladı

Ülkede kız çocuklarının okula gönderilmeyeceğine dair endişelere karşın Maarif Vakfının 10 kız okulu da eğitim ve öğretime başladı.

4 okul ise gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla kısa süre içinde yeniden açılacak.

Haber: Levent Öztürk