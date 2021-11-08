Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü Akcan Yalçın Açıl, Mücahitler Ek Binası Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi'nde gönüllü olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Hastanenin başhekim yardımcısı Dr. İbrahim Halil Çelikkıran, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının Gaziantep'te ekim ayında başladığını söyledi.

‘Herkesin gönüllü olmasını istiyoruz’

Bu çalışmanın çok merkezli olduğunu belirten Çelikkıran, "Türkiye genelinde yaklaşık 40 merkezde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Ülke geneli yaklaşık 7 bin 400 gönüllü hedefleniyor. Şu anda biz de merkez olarak bugün 29'uncu gönüllümüze aşımızı yapacağız. Herkesin gönüllü olmasını istiyoruz. Bu anlamda 2 doz Sinovac aşısı olan ve bunun üzerinden en az 3, en fazla 9 ay geçmiş olan gönüllülere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Hedef 6 ayda 200 gönüllü

Çelikkıran 18-60 yaş arasındaki tüm gönüllüleri uygun kriterleri sağladığı takdirde çalışmaya dâhil edileceklerini söyledi. Başvuruların, 184 ya da e-nabız üzerinden yapılabileceği bilgisini verdi. 6 ay içerisinde 200 gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini ekledi.