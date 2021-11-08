Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 56 yaşındaki Oktay Maçi ağır yaralandı.
Sarıkamış’ta ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Oktay Maçi, ayı saldırısına uğradı.
Köpeğinin havlamasıyla ayı kaçarken, Maçi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sarıkamış Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Maçi, daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.
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