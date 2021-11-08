Salgının ardından mobil uygulama ile koronavirüs kontrol ve takibini vatandaşların hizmetine sunan Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için "HES kodu" uygulamasını başlattı.

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanan HES kodu, kısa sürede hayatın tüm alanlarına yayıldı.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.

SMS yöntemi ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu ayrıca kısa mesaj ile de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile ilgili Sağlık Bakanlığının hazırladığı bilgilendirme sitesi için tıklayınız.

HES uygulaması nasıl indirilir?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşğıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

(Andorid) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.

(IOS) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.