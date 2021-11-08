Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Denizli'de geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin geçtiğimiz hafta yaptığı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.
14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu
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