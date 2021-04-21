Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Sait Maral (52) yönetimindeki otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet (62), Ahmet (50) ve Mahmut Maral (43), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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