Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da silah kaçakçılarına operasyon
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen yivsiz tüfekler ile ilgili idari işlem yapıldı.
Kuru sıkı tabancalar, özel yapım şarjör ve tabanca fişeği ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Silah Kaçakçılığı
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