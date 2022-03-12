Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen yivsiz tüfekler ile ilgili idari işlem yapıldı.

Kuru sıkı tabancalar, özel yapım şarjör ve tabanca fişeği ile ilgili soruşturma başlatıldı.