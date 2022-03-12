Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki balıkçılara destek müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel afetinden zarar gören küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, küçük ölçekli balıkçılara müjdeyi Twitter'dan duyurdu.
Kirişci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu illerdeki balıkçıların kötü durumdaki ağlarının onarımı ve tekne bakımı masraflarının bir kısmını karşılamak için 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılı içerisinde alacakları "Geleneksel Kıyı Balıkçılığı" destekleme miktarı (balıkçı başına, tekne büyüklüğüne göre 2000 TL ile 2900 TL arası) kadar ödeme yapılacak."
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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