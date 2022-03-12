İzmir'in Buca ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde 10 Mart'ta 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu'nun parkta pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki A.C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Rastgele ateş etmiştim"

Zanlının ifadesinde kız arkadaşı N.Z'nin ailesinin birlikteliklerine karşı çıktığını, annesi ve ağabeyiyle konuşmak için parkta buluştuklarını, bu sırada Hanoğlu’nun da aralarında olduğu grupla küfürleşme ve arbede yaşandığını, pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki parkta pompalı tüfekle göğsünden vurulan Furkan Hanoğlu, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, şüpheli A.C.A. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.