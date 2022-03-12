Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kardelen çiçekleri, Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar altında kaldı.

Baharın müjdecisi Kardelen çiçekleri Göksün ve Andırın ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla kaplandı.

Manzarayı fotoğraflamak için saatlerce tırmandılar

Beyaz ve mor renkleriyle bulundukları bölgeye görsel bir şölen sunan kardelenleri fotoğraflamak için saatlerce tırmanış gerçekleştiren doğaseverler, zorlu bir mücadelenin ardından yüzlerce kardelenin olduğu bölgeye ulaştı.

Bin 800 rakımlı Arpacık tepesini beyaza bürüyen kardelenler, halkın ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Göksun kırsalında ise kardelenler beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü ile birleşince doyumsuz bir manzara sundu.

