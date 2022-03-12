Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta 169 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 169 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı köy yolları kapandı.
Ereğli'de 55, Alaplı'da 14, Gökçebey'de 10, Çaycuma'de 27, merkezde 23, Kozlu'da 23, Devrek'te 16 olmak üzere 169 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 43 iş makinesi ve 110 personelle, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Zonguldak Kar Yağışı
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