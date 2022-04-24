Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da 4 milyon boş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.
Ekiplerce, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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