Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonunda çocuklar maskotla karşılaştı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonu 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde gelen müşterilerin çocuklarına maskotlu karşılama yaptı.
Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonu 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde gelen müşterilerin çocuklarına maskotlu karşılama yaptı.
Akaryakıt istasyonu yetkilileri, 23 Nisan kutlaması amacıyla alışılagelmişin dışında bir etkinliğe imza attı.
Animasyon kıyafeti giyen istasyon personeli, akaryakıt almak için gelen araçlarda bulunan çocuklara sürpriz yaptı.
Çocuklara unutulmaz anlar yaşatan akaryakıt istasyonu personeli, çocuklara yönelik yaptıkları sürprizle müşterilerinden teşekkür aldı.
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