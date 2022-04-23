Beşbinevler Evler Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası görevli imam hatipler tarafından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle cami içerisinde halkın izlenimine sunuldu.

Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, cami önünde kuyruk oluşturdu.

Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, gazetecilere, Ankara'dan Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini getirdiklerini belirterek, "Kadın erkek herkesin ziyaretine sunduk. Son derece manevi bir atmosferde bu ziyaret gerçekleştirildi." dedi.