Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı.
Beşbinevler Evler Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası görevli imam hatipler tarafından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle cami içerisinde halkın izlenimine sunuldu.
Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, cami önünde kuyruk oluşturdu.
Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, gazetecilere, Ankara'dan Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini getirdiklerini belirterek, "Kadın erkek herkesin ziyaretine sunduk. Son derece manevi bir atmosferde bu ziyaret gerçekleştirildi." dedi.
Etiketler: Karabük
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