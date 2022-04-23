Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da İ.D. yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında M.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler İ.D. ve M.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan D.Ş, D.İ, A.İ, M.İ, K.T. ve S.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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