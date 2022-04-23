Tekirdağ'da İ.D. yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında M.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler İ.D. ve M.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan D.Ş, D.İ, A.İ, M.İ, K.T. ve S.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.