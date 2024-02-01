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Güncel
AA 01.02.2024 14:09

Kütahya'da 3 aracın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı

Kütahya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'da 3 aracın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı

Hacer K. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 19. kilometresinde, Ömer G'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle iki sürücü de yolda durup araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Caner C. idaresindeki otomobil de duran araçlara çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada sürücülerden Hacer K, bariyer ile otomobil arasında sıkışarak yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle geliş istikameti bir süre trafiğe kapalı kalan Kütahya-Eskişehir kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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