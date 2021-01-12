İlçede yaşayan Kara kardeşler, Taşağıl Mahallesi Mağmanda bölgesinde annelerinin karınlarını doyuramadığı 6 yavru köpeği kendi harçlıklarından aldıkları süt, ekmek ve mamayla besliyor.

Kardeşlerden Ahmet Hamdi Kara, “Bölgede babamla gezerken bu yavru köpekleri fark ettik. Yanımızda bulunan yiyeceklerden bırakarak beslenmelerine yardımcı olduk. Yiyecekleri yedikten sonra sustular. Anladık ki anneleri yiyecek bulamadığı için onları besleyememiş. Aç kaldıkları için havlıyorlarmış. Biz de kardeşimle birlikte sürekli buraya gelerek onları beslemeye başladık" dedi.