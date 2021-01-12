Kar kalınlığı Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30, Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 21, Zigana'da 14, Ovacık'ta 12, Yalnızçam'da 8, Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı'nda 4'er santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: