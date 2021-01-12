Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kar kalınlığı Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30, Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 21, Zigana'da 14, Ovacık'ta 12, Yalnızçam'da 8, Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı'nda 4'er santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|12.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|ÇB
|0
|9
|Ilgaz
|Y
|3
|8
|Kartalkaya
|Y
|4
|6
|Kartepe
|Y
|8
|10
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-2
|8
|Palandöken
|ÇB
|-1
|6
|Sarıkamış
|ÇB
|-2
|5
|Uludağ
|Y
|6
|7
|Yıldıztepe
|ÇB
|5
|10
Etiketler: Turizm
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