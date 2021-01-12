Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 04:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta 36 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 593 test sonucunda 36 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Covid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
Etiketler: Koronavirüs Premier Lig
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