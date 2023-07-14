Açık 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.07.2023 13:42

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı

Ardahan-Artvin karayolu üzerinde yayla arazisinde otlatılan koyunlar karayolunu kullanarak karşıya geçince trafik kısa süreliğine durdu.

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı

Havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan ve besicilik yapan köylüler, hayvanlarını yaz boyunca yüksek rakımlı arazilerde otlatıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde bulunan yaylaları doğal bitki örtüsü, geç kuruması ve yaz boyunca havanın serin geçmesi nedeniyle tercih ederken, Ardahan-Artvin karayolu üzerinde bulunan 2 bin 540 rakımlı Çığ gelenler bölgesi de bölgedeki köy halkı tarafından en fazla tercih edilen alanlardan biri oldu.

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı



Köylüler küçük baş hayvanlarını burada otlatırken bazen de karayolunu kullanarak hayvanları karşıdan karşıya geçiriyor. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti.

Sürüyü karayolunda karşıdan karşıya geçiren çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu

Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. 

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
İstanbul'da 105 düzensiz göçmen yakalandı
14:02
Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek
13:53
Sel sonrası Zonguldak'ta hayat normale dönüyor
13:52
Bolu'daki içme suyu zehirlenmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı
14:08
‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün
13:46
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek
Giresun'daki Çatalgöl'ün su seviyesi artırıldı
Giresun'daki Çatalgöl'ün su seviyesi artırıldı
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da en uzun ve karanlık gecede neler yaşandı?
15 Temmuz'da en uzun ve karanlık gecede neler yaşandı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ