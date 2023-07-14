Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Suriye uyruklu A.A'nın aracı durduruldu.

Şüphelinin aracı ve üzerinde yapılan aramada, 400 gram plaka uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce durdurulan farklı bir araçta da yapılan incelemede 160 gram uyuşturucu bulundu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan A.A. ile Y.M, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.