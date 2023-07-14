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Güncel
İHA 14.07.2023 13:28

Sivas'ta oyuk kayalar uzun yıllardır gizemini koruyor

Sivas merkeze bağlı Sivritepe köyünde bulunan ve ne maksatla kullanıldığı bilinmeyen içi oyuk kayalar uzun yıllardır gizemini koruyor.

Sivas'ta oyuk kayalar uzun yıllardır gizemini koruyor

Sivas merkeze bağlı Sivritepe köyünde bulunan kayalar, üzerinde bulunan oyuklar nedeniyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Tam olarak ne maksatla kullandığı bilinmeyen oyuklar defineciler tarafından tahrip ediliyor. Köy sakinleri bu oyukların geçmişte gözetleme kulesi olarak kullanıldığını düşünüyor.

Sivas'ta oyuk kayalar uzun yıllardır gizemini koruyor



“Geçmiş zamanda gözetleme kulesi olarak kullanılmış olabilir”

Merkeze bağlı Sivritepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Ali Yakan, kayaların neden oyulduğunun ve ne amaçla kullanıldığının hiç kimse tarafından bilinmediğini belirterek, “Buraya köy halkı arasında kale derler. Çocukluğumuz da gençliğimizde buralara çıkar oyunlar oynar gezerdik ama burada kimler yaşamış kimler gelip geçmiş bilmiyoruz. Burası hakkında büyüklerimizden de bir şey duymadık ama bence burası yerleşim yerinden ziyade geçmiş zamanda gözetleme kulesi olarak kullanılmış. Çünkü buranın karşısındaki tepelerde de topraktan oyma yerler vardı. Buralar doğal oluşum değil bu taşların içinde mezarı andıran oymalar yapılmış. Kimileri burayı merak ettiğinden gelip bakıyor kimileri de gelip buralarda define arıyor” açıklamasında bulundu.

Defineciler tahrip ediyor Kayalıkların defineciler tarafından tahrip edildiğini ifade eden Mehmet Yılmaz; “Bu kayaların üzerine çıkar öyle etrafı izlerdik. Kayanın içinde oyuklar var. Muhtemelen kapağı da varmış çünkü kapak izleri var. Buraya define aramaya gelenler olduğundan dolayı burayı koruma altına aldılar” dedi.

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