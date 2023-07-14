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Güncel
AA 14.07.2023 12:07

Muş'ta içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Alparslan-2 Barajı yapımının tamamlanmasının ardından kentin içme suyu ihtiyaçının karşılanması amacıyla başlatılan içme suyu isale hattı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Muş'ta içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor

Asya, kentin içme suyu sorununun çözülmesi için başlatılan projede sona gelindiğini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile geçen hafta Ankara'da görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Asya, hem isale hattını hem de arıtma tesisini yapan firmaların çalışmaları tamamlamak üzere olduğu bilgisini verdi.

Bu yıl yağışların etkili olmasından dolayı çalışmaların kısıtlı yapılabildiğini anlatan Asya, şöyle konuştu:

"Yağışlar nedeniyle süreç biraz gecikmiş oldu. Şu anda bütün ekipler çalışıyor. Ağustosta musluklarımızda Alparslan-2 Barajı'ndan temin ettiğimiz suyu akıtmış olacağız. Daha önce artezyenlerle, sondajlarla su temini yapıyorduk. Çok ciddi bir maliyetle, bazı yerlerde iki terfi kullandığımız enerji sarfiyatıyla şehrin su ihtiyacını karşılıyorduk. Kangren haline dönüşmüş bir sorundu. Şu anda Alparslan-2 barajında kentin 100 yıllık sorununu 'Türkiye Yüzyılı'nda çözmüş olacağız. Kentimiz için büyük bir yatırım. Arıtma tesisi, içme suyu ve isale hattı ile 1,5 milyar lira mal olacak bir projedir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimize verdiği önemden dolayı şükranlarımı sunarım"

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