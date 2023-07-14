Bakan Fidan'dan Endonezya'da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Fidan'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'da gerçekleştirdiği ikili görüşmelere yer verildi.