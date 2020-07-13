Abdi İbrahim'in açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin mücadelesinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor.

Salgının ilk başladığı günlerde tedavi protokolüne alınan klorokin fosfat etken maddeli ilacın hammaddesini Hindistan ve Çin'den olağanüstü şartlarda temin ederek ilacın üretimini gerçekleştiren ve 1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı'na bağışlayan Abdi İbrahim, şimdi de tedavi protokolüne giren ve Novelfarma tarafından geliştirilen Favipiravir etken maddeli ilacın üretiminde stratejik rol üstlendi.

Abdi İbrahim'in Ar-Ge gücü ve tecrübesiyle sadece bir hafta gibi rekor sürede teknoloji transferi dahil tüm hazırlıkları tamamlanan ilaç, Türkiye'de ilk defa Abdi İbrahim'in uluslararası standarttaki yüksek teknoloji donanımlı Esenyurt tesislerinde üretildi.

Türkiye'de sadece Novelfarma tarafından Sağlık Bakanlığı'na 200 bin tableti hibe edildi ve ilacın ilk ihracatı yapıldı.

"Favipiravir'in üretimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, tarihi bir dönemden geçtiklerini belirterek, tüm dikkatleriyle misyonlarının gereğini yerine getirdiklerini, hayatı iyileştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Bir asrı aşkın süredir hayatı iyileştirmek için çalıştıklarını aktaran Barut, ülkenin milli ve lider markası olmanın gururunu taşıdıklarını anlattı.

Barut, ülkenin karşı karşıya kaldığı pandemi sürecinde her güne aynı sorumluluk bilinciyle uyandıklarını, klorokin fosfat bazlı ilacı kendi isimleriyle üretip bakanlığımıza hibe ettiklerini anımsattı.

Şimdi de Favipiravir'in üretimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Barut, şu açıklamalarda bulundu:

"İlacın yurt içinde üretilmesi ve bir an önce hastalara ulaştırılması en kritik meseleydi. Bunun için de teknoloji transferinin yapılması elzemdi. Bu operasyonlardaki tecrübemiz, teknik uzmanlığımız, yönetim becerimiz ve iş birliği odaklı çalışma anlayışımızla bir haftada her türlü kaynağı tahsis ederek Favipiravir'in Türkiye'deki ilk üretimini gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü süreçte, ilacın hastalarımıza ulaşmasında emeği geçen Abdi İbrahim ve Novelfarma çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum."

"Yerli ilaç sanayisinin öneminin pandemi sürecinde net bir şekilde öne çıktı"

Nezih Barut, salgının ilanıyla birlikte şirkette çevik çalışma grupları oluşturduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Temel amaçlarımızdan biri de sektör lideri olan şirketimizin bilgi birikiminden, yüksek teknolojik üretim gücünden ve güçlü altyapısından Kovid-19'un tedavisine yönelik çalışmalar yapan sektör oyuncularının yararlanmasına hizmet etmekti. Her sabaha tarihi bir dönemden geçtiğimizin bilinciyle uyandık. Sürecin hemen başında Sağlık Bakanlığı'na hibe ettiğimiz ilacımızın yanı sıra vizyoner ve dinamik bir yaklaşıma sahip iş ortağımız Novelfarma'ya verdiğimiz hızlı üretim desteği de bu bilinç ve refleksimizin doğal bir sonucudur."

Barut, yerli ilaç sanayisinin öneminin pandemi sürecinde çok net bir şekilde öne çıktığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz her zaman yatırımın gücüne inanıyoruz. Ar-Ge’ye daha fazla pay ayırabilmek için daha fazla üretmemiz, daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Abdi İbrahim olarak üretim tesislerimize bunca yatırım yapmamız stratejik bir karar. Türkiye'nin hem kimyasal hem de biyoteknolojik ilaçta üretim üssü olabileceğine yürekten inanıyoruz."

"Bu ilaç tamamen yerli ve milli üretim olması bakımından çok önemli"

Novelfarma Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Alp ise, yerli ve milli üretim olan ürününün ruhsatını 10 Temmuz'da aldıklarını belirterek, şu anda tüm dünya haklarının Novelfarma'da olduğunu bildirdi.

Etkin maddenin anlaşmayla kendilerine özel üretildiğini, bir aydan daha az sürede kendi Ar-Ge tesislerinde ürünü geliştirdiklerini anlatan Alp, şu bilgileri verdi:

"Üretim için diğer firmalar, pandemi olmasına rağmen yüksek fiyat talep etti. Ancak Abdi İbrahim tüm üretimini durdurarak rekor sürede teknoloji transferini yapıp üretimi gerçekleştirdi. Bu ilaç tamamen yerli ve milli üretim olması bakımından çok önemli. Ruhsatımızı aldık ve söz verdiğimiz hibeleri 11 Temmuz'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna teslim ettik ve uçak ambulanslarla tüm illere dağıtıldı."

Yasin Alp, hibe veren tek firma olduklarını ve bu şekilde fiyatların yüzde 80 düşmesini sağladıklarını belirterek, "Novelfarma olarak yetim ilaç ve onkoloji ilaçları geliştirip ruhsatlandırıyoruz. Bugüne kadar hiçbir projemiz için devlet desteği ya da hibe almadık. Tamamı kendi özkaynaklarımızla karşılandı. Şu anda 30'a yakın ruhsat başvurumuz var ve ayrıca 50'ye yakın Ar-Ge çalışmamız da devam etmektedir" açıklamalarında bulundu.