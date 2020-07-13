Mamak ilçesinde boş arazi ve parklara dikilen lavanta çiçeği kullanılarak elde edilen ürünler, internet üzerinden satışa çıkarılacak.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alternatif tarım ürünlerinin artırılması, park ve arazilerin değerlendirilmesi amacıyla dikimi yapılan lavantaların ilk hasadı yapıldı.

Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından 2 dönümlük alanda yapılan hasat sonrası lavantayı kurutarak işleyen kadınlar lavanta yağı ve sabunun yanı sıra vazolara demet çiçek, gelin-damat çiçeği, nikah şekeri ve taç da üretti.

Kooperatif üyesi kadınlar Mamak Kadın Kooperatifi'nin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunacak.

Lavanta bahçesi yolda

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekolojik Köy Projesi kapsamında Gökçeyurt Mahallesinde 24 dönümlük alanda daha lavanta dikiminin yapılacağını belirtti.

Türkiye'nin geleceğinin tarımda olduğunu ve bunun salgın döneminde daha iyi anlaşıldığını kaydeden Köse, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Mamak Belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlayacağız. Yine Gökçeyurt’ta lavanta fidanı dikimi gerçekleştirdikten sonra hemşehrilerimiz lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için burayı tercih edecek. Yine bahçemiz, tutkunlarının yanı sıra inşallah yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekanları arasına girecek."