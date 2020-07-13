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Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kapanan halk pazarları yeniden açıldı
[Fotoğraf: AA]
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan halk pazarları, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan halk pazarları, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.
Gazze Şeridi'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki halk pazarında hareketlilik yaşandı.
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