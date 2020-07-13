Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilde 1 kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından icra edilen yol kontrol faaliyetinde düğünden dönen Y.B'ye ait otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada bagaj içerisinde 1 kalaşnikof ve bu silaha ait şarjör ve 79 boş kovan, 2 tabanca, şarjörler ve 91 tabanca fişeği ile 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Haberler
- 14:33
- 14:09
- 14:18
- 14:19
- 14:16
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz