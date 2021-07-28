Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum olacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
23 milyon kişi sırası geldiği halde aşı yaptırmadı. Bu kişilerin aşı olmaları nasıl sağlanacak, restoran, düğün salonu, yurt, AVM gibi yerlere girmek için aşı zorunluluğu getirilebilir mi?
Son bir haftada vaka sayısı 3 kart arttı. Kısıtlamalar geri gelir mi, ek tedbirler alınacak mı? Bu konuların kurulda masada olması bekleniyor.
Toplantı saat 16.30'da başlayacak. Saat 18'de Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.
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