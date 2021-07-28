Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

23 milyon kişi sırası geldiği halde aşı yaptırmadı. Bu kişilerin aşı olmaları nasıl sağlanacak, restoran, düğün salonu, yurt, AVM gibi yerlere girmek için aşı zorunluluğu getirilebilir mi?

Son bir haftada vaka sayısı 3 kart arttı. Kısıtlamalar geri gelir mi, ek tedbirler alınacak mı? Bu konuların kurulda masada olması bekleniyor.

Toplantı saat 16.30'da başlayacak. Saat 18'de Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.