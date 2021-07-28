Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
27 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 761 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 27 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 246 bin 648 test yapıldı. 19 bin 761 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 51. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 108.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun.” dedi.
Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/jA4OTgjtcZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021
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