Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 246 bin 648 test yapıldı. 19 bin 761 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 51. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 108.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun.” dedi.