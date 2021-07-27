Kilo vermek için bitkisel içerikli ilaç veya gıda takviyelerine başvuranlar risk altında. Avustralyalı bilim insanları karaciğere bağlı tedavi gören hastalar üzerinde inceleme yaptı.

Araştırmaya göre bu ilaçlar, bilinçsiz ve keyfi kullanıldığında karaciğerde büyük hasar bırakıyor. Kalp krizi, ritim bozukluğu,yüksek tansiyon, beyin kanaması ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

Karaciğere zarar verebiliyor

Zayıflama amaçlı bitkisel ilaçlar karaciğerde toksik etki de bırakabiliyor. Hatta ileri evrede karaciğer nakline bile ihtiyaç duyuluyor.

Uzmanlar sağlıklı bir şekilde zayıflamanın, dengeli beslenme ve sporla sağlanabileceğine dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra bol su içmenin de önemine vurgu yapılıyor.