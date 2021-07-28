Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS 2021 sonuç sorgulama

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

YKS 2021 sonuç sorgulama sayfası için tıklayınız.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.