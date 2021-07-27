Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.

26 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 809 olarak açıklanmıştı.