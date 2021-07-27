Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 19:02Son Güncelleme:
27 Temmuz 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısında rekor artış
27 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'de son durum.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.
26 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 809 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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