Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 22:24Son Güncelleme:
Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen 2021 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar…
Öğretmen il içi atama sonuçları nereden öğrenilir?
8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS üzerinden açıklanacak. İl içi tayinler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak gerçekleşecek.
İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtti. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.
Sonuçlara MEBBİS il içi öğretmen atama ekranından bakmak için tıklayınız.
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